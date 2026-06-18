Шапша рассказал о востребованности рабочих профессий на рынке в России

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Две трети рынка труда в России на сегодняшний день составляет потребность в рабочих профессиях, сообщил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости.

"Сегодня мы уже говорим о том, что баланс на рынке существенно смещен в сторону рабочих профессий. Сегодня потребность рынка - это примерно 65-70% рабочих профессий", - сказал РИА Новости губернатор.