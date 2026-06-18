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Шапша рассказал о востребованности рабочих профессий на рынке в России - РИА Новости, 18.06.2026
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09:18 18.06.2026
Шапша рассказал о востребованности рабочих профессий на рынке в России

РИА Новости: две трети рынка труда составляют рабочие профессии

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкРабочий в цеху
Рабочий в цеху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Рабочий в цеху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две трети рынка труда в России составляют вакансии для рабочих профессий.
  • Губернатор Калужской области отметил, что престиж рабочих профессий возвращается, и молодежь все охотнее выбирает их.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Две трети рынка труда в России на сегодняшний день составляет потребность в рабочих профессиях, сообщил губернатор Калужской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры" Владислав Шапша в интервью РИА Новости.
"Сегодня мы уже говорим о том, что баланс на рынке существенно смещен в сторону рабочих профессий. Сегодня потребность рынка - это примерно 65-70% рабочих профессий", - сказал РИА Новости губернатор.
Шапша подчеркнул, что престиж рабочих профессий в России возвращается, и молодежь в последнее время все охотнее выбирает обучение именно им.
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