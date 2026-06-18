МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Объем финрезервов в регионах на случай ликвидации крупных ЧС составил почти 357 миллиардов рублей.

Самый большой наблюдается в Приволжском федеральном округе.

На различные операции в первом квартале года израсходовали 57,35 миллиардов рублей.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общий объем накопленных в регионах России в первом квартале 2026 года финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций составил почти 357 миллиардов рублей, шестая часть из них приходится на Приволжский федеральный округ, сообщает МЧС РФ.

"В первом квартале 2026 года общий объем созданных во всех субъектах Российской Федерации резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 356 897,203 миллиона рублей", - говорится в бюллетене министерства.

По данным МЧС России , самый большой финансовый резерв на случай ЧС среди федеральных округов имеет Приволжский (61,16 миллиарда рублей - 17,1% от общего по стране). Далее следуют Центральный федеральный округ (46,92 миллиарда рублей без Москвы - 13,1%); Северо-Западный (45,26 миллиарда рублей - 12,7%) и Южный (22,32 миллиарда рублей - 6,3%).

Наименьшие запасы финансовых средств – в Дальневосточном федеральном округе (11,81 миллиарда рублей - 3,3% от общего по стране) и Северо-Кавказском ФО (6,1 миллиарда рублей - 1,7%).