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МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России - РИА Новости, 18.06.2026
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03:31 18.06.2026 (обновлено: 03:32 18.06.2026)
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России

МЧС: резервы на случай ЧС в России составили 357 млрд рублей

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем финрезервов в регионах на случай ликвидации крупных ЧС составил почти 357 миллиардов рублей.
  • Самый большой наблюдается в Приволжском федеральном округе.
  • На различные операции в первом квартале года израсходовали 57,35 миллиардов рублей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общий объем накопленных в регионах России в первом квартале 2026 года финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций составил почти 357 миллиардов рублей, шестая часть из них приходится на Приволжский федеральный округ, сообщает МЧС РФ.
"В первом квартале 2026 года общий объем созданных во всех субъектах Российской Федерации резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 356 897,203 миллиона рублей", - говорится в бюллетене министерства.
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По данным МЧС России, самый большой финансовый резерв на случай ЧС среди федеральных округов имеет Приволжский (61,16 миллиарда рублей - 17,1% от общего по стране). Далее следуют Центральный федеральный округ (46,92 миллиарда рублей без Москвы - 13,1%); Северо-Западный (45,26 миллиарда рублей - 12,7%) и Южный (22,32 миллиарда рублей - 6,3%).
Наименьшие запасы финансовых средств – в Дальневосточном федеральном округе (11,81 миллиарда рублей - 3,3% от общего по стране) и Северо-Кавказском ФО (6,1 миллиарда рублей - 1,7%).
В первом квартале 2026 года субъекты РФ израсходовали на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказание материальной помощи пострадавшему населению 57,35 миллиардов рублей.
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