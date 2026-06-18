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Почти 230 миллионов рублей выделили на ремонт здания филармонии в Адыгее - РИА Новости, 18.06.2026
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Республика Адыгея
 
17:33 18.06.2026 (обновлено: 17:34 18.06.2026)
Почти 230 миллионов рублей выделили на ремонт здания филармонии в Адыгее

На ремонт здания филармонии в Майкопе выделили 227,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На ремонт здания филармонии в Адыгее выделено около 227,3 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Семья", сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он подчеркнул, что само здание филармонии является знаковым местом для республики. Оно изображено на многих открытках, туристических и рекламных проспектах, входит в экскурсионные маршруты по республиканской столице.
"Создавая своеобразный культурный квартал центра Майкопа, ранее мы реконструировали сквер у филармонии. Теперь приводим в порядок здание, которое было построено в середине 80-х годов прошлого века. Площадь строения более 12 тысяч квадратных метров. В нем размещены Большой и Малый концертные залы на 800 и 100 мест, музей филармонии, репетиционные залы и студии звукозаписи", - написал Кумпилов на платформе "Макс".
Украшением здания является зал с мозаичным панно, созданный по мотивам Нартского эпоса. Именно здесь проходят вручения государственных наград. С момента создания филармонии текущие ремонтные работы проводились, но большого капремонта еще не было.
"И сейчас благодаря поддержке правительства РФ, "Единой России", мы начинаем модернизацию здания. На эти цели в рамках нацпроекта "Семья" на 2026-2027 годы выделено около 227,3 миллиона рублей", - отметил глава республики.
Поставлена задача обновить здание с восстановлением его изначального вида. В этом году капитально отремонтируют кровлю, систему отопления, заменят витражи и окна, лифты. На 2027 год запланировано проведение комплексных работ по капремонту фасада здания. При этом на период ремонта коллективы продолжат работать и будут радовать зрителей концертами, спектаклями, тематическими встречами.
График работы составлен так, чтобы ремонт не повлиял на творческую жизнь концертного объединения республики.
"Уверен, что обновленное пространство республиканской филармонии позволит расширить возможности для реализации культурных проектов, притяжения талантливых артистов и привлечения новых зрителей", - резюмировал Кумпилов.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМайкопРоссияМурат КумпиловЕдиная Россия
 
 
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