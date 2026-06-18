Почти 230 миллионов рублей выделили на ремонт здания филармонии в Адыгее

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На ремонт здания филармонии в Адыгее выделено около 227,3 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Семья", сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что само здание филармонии является знаковым местом для республики. Оно изображено на многих открытках, туристических и рекламных проспектах, входит в экскурсионные маршруты по республиканской столице.

"Создавая своеобразный культурный квартал центра Майкопа, ранее мы реконструировали сквер у филармонии. Теперь приводим в порядок здание, которое было построено в середине 80-х годов прошлого века. Площадь строения более 12 тысяч квадратных метров. В нем размещены Большой и Малый концертные залы на 800 и 100 мест, музей филармонии, репетиционные залы и студии звукозаписи", - написал Кумпилов на платформе "Макс".

Украшением здания является зал с мозаичным панно, созданный по мотивам Нартского эпоса. Именно здесь проходят вручения государственных наград. С момента создания филармонии текущие ремонтные работы проводились, но большого капремонта еще не было.

"И сейчас благодаря поддержке правительства РФ, "Единой России", мы начинаем модернизацию здания. На эти цели в рамках нацпроекта "Семья" на 2026-2027 годы выделено около 227,3 миллиона рублей", - отметил глава республики.

Поставлена задача обновить здание с восстановлением его изначального вида. В этом году капитально отремонтируют кровлю, систему отопления, заменят витражи и окна, лифты. На 2027 год запланировано проведение комплексных работ по капремонту фасада здания. При этом на период ремонта коллективы продолжат работать и будут радовать зрителей концертами, спектаклями, тематическими встречами.

График работы составлен так, чтобы ремонт не повлиял на творческую жизнь концертного объединения республики.