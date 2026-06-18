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Единство россиян сильнее их религиозных различий, считает религиовед - РИА Новости, 18.06.2026
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Религия
 
13:30 18.06.2026

Единство россиян сильнее их религиозных различий, считает религиовед

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный сотрудник Центра "Государство и религия в Азии" Всеволод Золотухин заявил, что общность истории, вызовов и проблем делает различия россиян несущественными.
  • Исследователь подчеркнул, что единство россиян стоит поверх всех различий.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Единство россиян, общность их истории, вызовов и проблем делают несущественными их различия, в том числе религиозные, рассказал РИА Новости на форуме Россия – АСЕАН ведущий научный сотрудник Центра "Государство и религия в Азии" Института Китая и современной Азии РАН, президент Русского религиоведческого общества Всеволод Золотухин.
"Все мы россияне. У всех нас общая история, вызовы и проблемы. Мы можем быть разных взглядов, но мы одна семья. Часто различия делают нас где-то краше, что-то оттеняют, но не отменяют главного, того, что мы – единство. Поэтому единство - поверх всех различий, оно делает различия несущественными", – сказал Золотухин, отвечая на вопрос, что объединяет христиан, мусульман, иудеев и буддистов в России.
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