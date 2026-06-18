Единство россиян сильнее их религиозных различий, считает религиовед

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Единство россиян, общность их истории, вызовов и проблем делают несущественными их различия, в том числе религиозные, рассказал РИА Новости на форуме Россия – АСЕАН ведущий научный сотрудник Центра "Государство и религия в Азии" Института Китая и современной Азии РАН, президент Русского религиоведческого общества Всеволод Золотухин.

"Все мы россияне. У всех нас общая история, вызовы и проблемы. Мы можем быть разных взглядов, но мы одна семья. Часто различия делают нас где-то краше, что-то оттеняют, но не отменяют главного, того, что мы – единство. Поэтому единство - поверх всех различий, оно делает различия несущественными", – сказал Золотухин, отвечая на вопрос, что объединяет христиан, мусульман, иудеев и буддистов в России.