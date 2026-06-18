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В аэропортах московского региона задержали 53 рейса более чем на два часа - РИА Новости, 18.06.2026
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11:53 18.06.2026
В аэропортах московского региона задержали 53 рейса более чем на два часа

Свыше 50 рейсов задержали более чем на два часа в столичных аэропортах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло с информацией об изменении времени вылета в аэропорту
Табло с информацией об изменении времени вылета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Табло с информацией об изменении времени вылета в аэропорту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах московского региона задержано более чем на два часа 53 рейса.
  • Ограничения в аэропортах столичного авиаузла вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более чем на два часа в аэропортах московского региона задержано 53 рейса, сообщило министерство транспорта РФ.
Ограничения в аэропортах столичного авиаузла неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.
"По данным на 11.00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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