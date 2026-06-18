В аэропортах московского региона задержали 53 рейса более чем на два часа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах московского региона задержано более чем на два часа 53 рейса.
- Ограничения в аэропортах столичного авиаузла вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более чем на два часа в аэропортах московского региона задержано 53 рейса, сообщило министерство транспорта РФ.
Ограничения в аэропортах столичного авиаузла неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.
"По данным на 11.00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса", - говорится в сообщении Минтранса РФ.