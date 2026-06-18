ПВО за сутки сбила 992 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника.
- Сбиты также четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, с начала СВО российскими войсками уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 164703 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29819 танков и других боевых бронированных машин, 1740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35395 орудий полевой артиллерии и минометов, 64357 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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