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ПВО за сутки сбила 992 беспилотника - РИА Новости, 18.06.2026
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12:29 18.06.2026 (обновлено: 12:36 18.06.2026)
ПВО за сутки сбила 992 беспилотника

ПВО за сутки сбила 992 беспилотника и десять авиабомб

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника.
  • Сбиты также четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, с начала СВО российскими войсками уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 164703 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29819 танков и других боевых бронированных машин, 1740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35395 орудий полевой артиллерии и минометов, 64357 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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