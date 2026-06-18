ПВО за сутки сбила 992 беспилотника

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России.