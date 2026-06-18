Силы ПВО сбили три беспилотника в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника ночью и ранним утром в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он добавил, что на местах работают оперативные группы.
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