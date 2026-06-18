В Калужской области ПВО уничтожила восемь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены еще восемь БПЛА над территориями Боровского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на местах работают оперативные группы.