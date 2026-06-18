Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров.
- Более 8 тысяч граждан Камбоджи получили высшее образование в России.
- В текущем учебном году выделено еще 63 стипендии для камбоджийских студентов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Продолжаем оказывать содействие Камбодже в сфере подготовки кадров. Высшее образование в России получили уже более 8 тысяч граждан вашей страны, подданных вашей страны. В настоящее время обучаются порядка 160 камбоджийских студентов, в нынешнем учебном году выделено еще 63 стипендии", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что взаимодействие между странами в культурно-гуманитарной сфере укрепляется, отметив успешный опыт проведения Дней культуры России в Пномпене в марте 2026 года.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55