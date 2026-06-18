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Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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19:52 18.06.2026
Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров, заявил Путин

Путин: Россия продолжает оказывать содействие Камбодже в подготовке кадров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров.
  • Более 8 тысяч граждан Камбоджи получили высшее образование в России.
  • В текущем учебном году выделено еще 63 стипендии для камбоджийских студентов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжает помогать Камбодже в подготовке кадров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
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"Продолжаем оказывать содействие Камбодже в сфере подготовки кадров. Высшее образование в России получили уже более 8 тысяч граждан вашей страны, подданных вашей страны. В настоящее время обучаются порядка 160 камбоджийских студентов, в нынешнем учебном году выделено еще 63 стипендии", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что взаимодействие между странами в культурно-гуманитарной сфере укрепляется, отметив успешный опыт проведения Дней культуры России в Пномпене в марте 2026 года.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
РоссияКамбоджаКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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