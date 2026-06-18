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Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить ВЭФ-2026 - РИА Новости, 18.06.2026
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19:17 18.06.2026 (обновлено: 19:36 18.06.2026)
Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить ВЭФ-2026

Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить ВЭФ-2026

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить Восточный экономический форум во Владивостоке и Российскую энергетическую неделю в Москве.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить ВЭФ-2026 и Российскую энергетическую неделю в Москве.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
"Приглашаем ваши компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1-4 сентября и в Российской энергетической неделе в Москве в октябре этого года", - сказал Путин в ходе встречи.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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