Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить Восточный экономический форум во Владивостоке и Российскую энергетическую неделю в Москве.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи посетить ВЭФ-2026 и Российскую энергетическую неделю в Москве.
"Приглашаем ваши компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1-4 сентября и в Российской энергетической неделе в Москве в октябре этого года", - сказал Путин в ходе встречи.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.