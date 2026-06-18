Путин назвал Камбоджу давним другом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России.
- Президент России на саммите в Казани встретился с премьером Камбоджи Хун Манетом.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России.
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"В начале нашей беседы хотел бы отметить и хотел бы начать с того, что констатировать: Камбоджа - наш давний друг и партнер", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55