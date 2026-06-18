Путин встретился с премьером Камбоджи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
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Путин в ходе рабочей поездки в Казань провел торжественный прием в честь глав делегаций - участников саммита, принял участие в двух заседаниях, выступил с заявлением для СМИ и провел серию двусторонних встреч.
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