Путин поприветствовал премьера Восточного Тимора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приветствовал премьера Восточного Тимора Шанана Гужмао, который приехал в Россию с первым визитом.
- Встреча прошла на саммите Россия — АСЕАН в Казани, который посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал премьера Восточного Тимора Шанана Гужмао, приехавшего в РФ с первым визитом.
Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора.
«
"Уважаемый господин премьер-министр, очень рад приветствовать вас в России, в Казани. Это ваш первый визит в Россию", - сказал глава государства в ходе встречи.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что решение Восточного Тимора в прошлом году присоединиться к АСЕАН укрепит позиции страны в глобальных делах.
Путин напомнил, что Москва установила дипломатические отношения с Восточным Тимором с первого дня независимости государства в Юго-Восточной Азии. Он отметил участие России в помощи Дили по линии Всемирной продовольственной организации, а также участие гражданского и полицейского персонала из РФ в миссиях ООН в стране.
Кроме того, Путин отметил личный вклад премьера Гужмао в становление государственности Восточного Тимора.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55