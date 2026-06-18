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Путин поприветствовал премьера Восточного Тимора - РИА Новости, 18.06.2026
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18:53 18.06.2026 (обновлено: 19:28 18.06.2026)
Путин поприветствовал премьера Восточного Тимора

Путин поприветствовал премьера Восточного Тимора Гужмао в его первый визит в РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин приветствовал премьера Восточного Тимора Шанана Гужмао, который приехал в Россию с первым визитом.
  • Встреча прошла на саммите Россия — АСЕАН в Казани, который посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал премьера Восточного Тимора Шанана Гужмао, приехавшего в РФ с первым визитом.
Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии официальной встречи глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани
17 июня, 18:43
«
"Уважаемый господин премьер-министр, очень рад приветствовать вас в России, в Казани. Это ваш первый визит в Россию", - сказал глава государства в ходе встречи.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что решение Восточного Тимора в прошлом году присоединиться к АСЕАН укрепит позиции страны в глобальных делах.
Путин напомнил, что Москва установила дипломатические отношения с Восточным Тимором с первого дня независимости государства в Юго-Восточной Азии. Он отметил участие России в помощи Дили по линии Всемирной продовольственной организации, а также участие гражданского и полицейского персонала из РФ в миссиях ООН в стране.
Кроме того, Путин отметил личный вклад премьера Гужмао в становление государственности Восточного Тимора.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
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