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Москва даст гражданам Восточного Тимора учиться в России, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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18:53 18.06.2026 (обновлено: 18:57 18.06.2026)
Москва даст гражданам Восточного Тимора учиться в России, заявил Путин

Путин: Москва даст возможность гражданам Восточного Тимора учиться в России

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия намерена предоставить возможность гражданам Восточного Тимора обучаться в российских вузах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия намерена предоставить возможность гражданам Восточного Тимора обучаться в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао. Глава государства отметил, что Россия готова развивать взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в науке, образовании и подготовке кадров.
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"В частности, предоставить гражданам Восточного Тимора возможность проходить обучение в российских высших учебных заведениях", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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