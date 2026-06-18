Москва даст гражданам Восточного Тимора учиться в России, заявил Путин

"В частности, предоставить гражданам Восточного Тимора возможность проходить обучение в российских высших учебных заведениях", - сказал Путин.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.