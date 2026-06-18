Москва даст гражданам Восточного Тимора учиться в России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия намерена предоставить возможность гражданам Восточного Тимора обучаться в российских вузах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия намерена предоставить возможность гражданам Восточного Тимора обучаться в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао. Глава государства отметил, что Россия готова развивать взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в науке, образовании и подготовке кадров.
"В частности, предоставить гражданам Восточного Тимора возможность проходить обучение в российских высших учебных заведениях", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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23 февраля 2025, 06:17