Путин перед беседой с премьером Таиланда обратился с просьбой к Орешкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин перед беседой с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном попросил Максима Орешкина напомнить отдать ему документ.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед беседой с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном попросил замруководителя администрации президента Максима Орешкина напомнить отдать ему документ, передает корреспондент РИА Новости.
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"Максим, я тебе бумажку должен отдать, потом напомни мне", - сказал президент, обращаясь к Орешкину, который стоял слева от него.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.