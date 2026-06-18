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Путин рассказал о развитии взаимной торговли России и Таиланда - РИА Новости, 18.06.2026
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18:05 18.06.2026
Путин рассказал о развитии взаимной торговли России и Таиланда

Путин: объемы взаимной торговли России и Таиланда постоянно растут

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о постоянном росте объемов взаимной торговли России и Таиланда.
  • В 2025 году товарооборот между Россией и Таиландом увеличился на 2,3% до 1,72 миллиарда долларов, а в январе — марте вырос на 26%.
  • Путин отметил значительный потенциал взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Объемы взаимной торговли России и Таиланда постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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"Двухсторонняя торговля носит устойчивый характер, ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3 процента до 1,72 миллиарда долларов, а в январе-марте вырос сразу на 26%", - сказал глава государства в ходе встречи.
Путин отметил, что значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности.
"Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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ЭкономикаРоссияТаиландКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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