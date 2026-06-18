Путин рассказал о развитии взаимной торговли России и Таиланда

"Двухсторонняя торговля носит устойчивый характер, ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3 процента до 1,72 миллиарда долларов, а в январе-марте вырос сразу на 26%", - сказал глава государства в ходе встречи.