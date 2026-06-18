Путин рассказал о развитии взаимной торговли России и Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о постоянном росте объемов взаимной торговли России и Таиланда.
- В 2025 году товарооборот между Россией и Таиландом увеличился на 2,3% до 1,72 миллиарда долларов, а в январе — марте вырос на 26%.
- Путин отметил значительный потенциал взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Объемы взаимной торговли России и Таиланда постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Двухсторонняя торговля носит устойчивый характер, ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3 процента до 1,72 миллиарда долларов, а в январе-марте вырос сразу на 26%", - сказал глава государства в ходе встречи.
Путин отметил, что значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса и инвестиционной деятельности.
"Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой, конечно, можно активизировать", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.