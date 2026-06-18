В этом году Таиланд посетили 850 тысяч российских туристов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала 2026 года Таиланд посетили примерно 850 тысяч российских туристов.
- Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала 2026 года, заявил президент России Владимир Путин.
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"Динамично развиваются туристические обмены. В 2025 году Таиланд посетили почти 2 миллиона россиян, а с начала текущего года - уже около 850 тысяч человек", - отметил Путин на встрече с премьер-министром Таиланда.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду прошел Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55