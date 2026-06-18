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В этом году Таиланд посетили 850 тысяч российских туристов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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Туризм
 
17:54 18.06.2026 (обновлено: 17:59 18.06.2026)
В этом году Таиланд посетили 850 тысяч российских туристов, заявил Путин

Путин: около 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала 2026 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПлавучая гостиница на реке Квай в Таиланде
Плавучая гостиница на реке Квай в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Плавучая гостиница на реке Квай в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года Таиланд посетили примерно 850 тысяч российских туристов.
  • Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Примерно 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала 2026 года, заявил президент России Владимир Путин.
На саммите Россия-АСЕАН в Казани российский лидер провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном.
«

"Динамично развиваются туристические обмены. В 2025 году Таиланд посетили почти 2 миллиона россиян, а с начала текущего года - уже около 850 тысяч человек", - отметил Путин на встрече с премьер-министром Таиланда.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду прошел Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
ТуризмТаиландВладимир ПутинРоссияКазань
 
 
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