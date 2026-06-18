Путин рассказал о развитии сотрудничества России и Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил о поступательном развитии сотрудничества России и Таиланда в разных областях.
- В Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Таиланда развивается поступательно в самых разных областях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Сотрудничество двух наших стран выстраивается в конструктивном русле, поступательно развивается в различных областях – политической, экономической, гуманитарной. Межгосударственные связи имеют богатую историю и традиции", - отметил Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду прошел Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
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