Путин провел переговоры с премьером Таиланда на саммите Россия – АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном на саммите Россия-АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии, в 2027 году будет отмечаться 130-летие дипломатических отношений между двумя странами. Расширяется торгово-экономическое партнерство, двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Как сообщается в материалах Кремля к переговорам, в 2025 году российский товарооборот вырос на 2,3%, в январе-марте 2026 года – на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности.
Динамично развиваются и туристические обмены. В 2025 году Таиланд посетили более 1,9 миллиона россиян, а с начала текущего года – уже более 850 тысяч человек. Кроме того, Россия и Таиланд конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и многосторонних форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, придерживаются близких или совпадающих подходов ко многим актуальным проблемам международной повестки дня.
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