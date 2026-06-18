Путин назвал проблемы информбезопасности одной из основных угроз в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.
- Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности", - сказал российский лидер.
Президент выразил уверенность, что России и Сингапуру есть что предложить друг другу в этой сфере.
"В вашей стране этим активно занимаются и интересуются, потому что это одна из основных угроз современного мира", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.