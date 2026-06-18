Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026

Путин назвал проблемы информбезопасности одной из основных угроз в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.

Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.

Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.

« "Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности", - сказал российский лидер.

Президент выразил уверенность, что России и Сингапуру есть что предложить друг другу в этой сфере.

"В вашей стране этим активно занимаются и интересуются, потому что это одна из основных угроз современного мира", - добавил он.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.