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Путин назвал проблемы информбезопасности одной из основных угроз в мире - РИА Новости, 18.06.2026
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17:37 18.06.2026 (обновлено: 17:48 18.06.2026)
Путин назвал проблемы информбезопасности одной из основных угроз в мире

Путин назвал проблемы информбезопасности одной из основных современных угроз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.
  • Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Россия Владимир Путин назвал проблемы в обеспечении международной информационной безопасности одной из основных угроз современного мира.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности", - сказал российский лидер.
Президент выразил уверенность, что России и Сингапуру есть что предложить друг другу в этой сфере.
"В вашей стране этим активно занимаются и интересуются, потому что это одна из основных угроз современного мира", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Россия и АСЕАН будут укреплять диалог по безопасности
Вчера, 13:41
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Российские IT-компании делятся с АСЕАН разработками, заявил Путин
Вчера, 15:56
 
ТехнологииРоссияСингапур (город)КазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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