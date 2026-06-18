Путин заявил о конструктивном диалоге с Сингапуром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о конструктивном диалоге России и Сингапура по ряду направлений.
- Президент России провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о конструктивном диалоге РФ и Сингапура по ряду направлений.
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"Мы поддерживаем конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55