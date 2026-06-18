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Путин заявил о конструктивном диалоге с Сингапуром - РИА Новости, 18.06.2026
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17:31 18.06.2026 (обновлено: 17:38 18.06.2026)
Путин заявил о конструктивном диалоге с Сингапуром

Путин заявил, что Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о конструктивном диалоге России и Сингапура по ряду направлений.
  • Президент России провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о конструктивном диалоге РФ и Сингапура по ряду направлений.
Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
«
"Мы поддерживаем конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи.
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Вчера, 14:55
 
РоссияСингапур (город)КазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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