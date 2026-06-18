Путин пригласил делегацию Сингапура на ВЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пригласил делегацию Сингапура на Восточный экономический форум 2026 года во Владивостоке.
- Президент России провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил делегацию Сингапура приехать на Восточный экономический форум 2026 года, который пройдет во Владивостоке.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
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"Приветствуем участие сингапурской делегации в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), будем рады видеть ваших представителей и на других многосторонних мероприятиях, организуемых на территории России, включая и Восточный экономический форум, который мы скоро будем проводить во Владивостоке", - сказал глава государства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.