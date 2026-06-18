Путин пригласил делегацию Сингапура на ВЭФ-2026

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"Приветствуем участие сингапурской делегации в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), будем рады видеть ваших представителей и на других многосторонних мероприятиях, организуемых на территории России, включая и Восточный экономический форум, который мы скоро будем проводить во Владивостоке", - сказал глава государства.