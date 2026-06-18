Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.
- Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом и отметил важность развития связей со странами-членами ассоциации.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.
"С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который, кроме двухсторонней программы, включал и участие в третьем саммите Россия - АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией", - отметил Путин.
Российский лидер поблагодарил сингапурского министра за визит в Казань и отметил, что Россия придает большое значение развитию связей со странами-членами ассоциации.
"Именно Сингапур стал тем местом, той страной, в которой и произошло это событие. Желаем вам успешного председательства в АСЕАН в следующем году", - добавил он.
Третий саммит Россия - АСЕАН проходил в Сингапуре в ноябре 2018 года.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.