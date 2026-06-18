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Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур - РИА Новости, 18.06.2026
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17:26 18.06.2026 (обновлено: 17:53 18.06.2026)
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур

Путин поблагодарил премьера Сингапура Вонга за визит в Россию

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время серии встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин во время серии встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин во время серии встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.
  • Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом и отметил важность развития связей со странами-членами ассоциации.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.
Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Вчера, 16:08
"С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который, кроме двухсторонней программы, включал и участие в третьем саммите Россия - АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией", - отметил Путин.
Российский лидер поблагодарил сингапурского министра за визит в Казань и отметил, что Россия придает большое значение развитию связей со странами-членами ассоциации.
"Именно Сингапур стал тем местом, той страной, в которой и произошло это событие. Желаем вам успешного председательства в АСЕАН в следующем году", - добавил он.
Третий саммит Россия - АСЕАН проходил в Сингапуре в ноябре 2018 года.
Путин об общих нравственных ценностях России и стран АСЕАН - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН
17 июня, 19:22
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Вчера, 10:53
 
Сингапур (город)РоссияКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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