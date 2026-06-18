Президент РФ Владимир Путин во время серии встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026

Президент РФ Владимир Путин во время серии встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026

Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.

Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом и отметил важность развития связей со странами-членами ассоциации.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с теплотой вспоминает свой визит в Сингапур.

Путин на саммите Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.

"С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который, кроме двухсторонней программы, включал и участие в третьем саммите Россия - АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией", - отметил Путин.

Российский лидер поблагодарил сингапурского министра за визит в Казань и отметил, что Россия придает большое значение развитию связей со странами-членами ассоциации.

"Именно Сингапур стал тем местом, той страной, в которой и произошло это событие. Желаем вам успешного председательства в АСЕАН в следующем году", - добавил он.

Третий саммит Россия - АСЕАН проходил в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.