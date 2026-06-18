Путин пожелал Сингапуру успешного председательства в АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин пожелал Сингапуру успешного председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2027 году.
- Он провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Сингапуру успешного председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2027 году.
"Желаем вам успешного председательства в АСЕАН в следующем году", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.