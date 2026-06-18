Путин пожелал Сингапуру успешного председательства в АСЕАН

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Сингапуру успешного председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2027 году.

"Желаем вам успешного председательства в АСЕАН в следующем году", - сказал российский лидер в ходе встречи.