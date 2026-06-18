Путин поблагодарил лидера Вьетнама за поздравление с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин выразил признательность генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама и президенту социалистической республики То Ламу за поздравительное послание ко Дню России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова признательности генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама и президенту социалистической республики То Ламу за поздравительное послание ко Дню России.
Президент также вспомнил, что в 2026 году у него были встречи с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом и с бывшим премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.