Путин рассказал о потенциале экономических отношений с Сингапуром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что потенциал экономических отношений РФ и Сингапура пока реализован не полностью из-за введенных ограничений.
- Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Потенциал экономических отношений РФ и Сингапура пока реализован не полностью из-за введенных ограничений, но каналы связи сохраняются, заявил президент России Владимир Путин.
"Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере, пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.