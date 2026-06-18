Путин рассказал о потенциале экономических отношений с Сингапуром

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Потенциал экономических отношений РФ и Сингапура пока реализован не полностью из-за введенных ограничений, но каналы связи сохраняются, заявил президент России Владимир Путин.

"Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере, пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми", - сказал российский лидер.