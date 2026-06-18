Россия и Сингапур взаимодействуют на международных площадках, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Сингапур взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Сингапур ведут взаимодействие на международных площадках, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент РФ Владимир Путин.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.