Путин встретился с премьером Сингапура

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщается в материалах Кремля ко встрече, в ходе переговоров будет затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.