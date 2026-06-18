Путин встретился с премьером Сингапура

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
- В ходе переговоров между Россией и Сингапуром будет затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщается в материалах Кремля ко встрече, в ходе переговоров будет затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Россия и Сингапур продолжают диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес. Несмотря на санкционные ограничения, продолжается торгово-экономическое сотрудничество. Основу товарооборота составляют поставки в Сингапур российских энергоносителей, такое отечественный бизнес сохраняет присутствие на сингапурском рынке.
На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55