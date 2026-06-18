Путин оценил количество подготовленных в России вьетнамских специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов.
- Российский президент провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов - целую армию друзей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов, это целая армия друзей в России, мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться", - сказал глава государства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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