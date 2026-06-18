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Путин оценил количество подготовленных в России вьетнамских специалистов - РИА Новости, 18.06.2026
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16:34 18.06.2026 (обновлено: 17:42 18.06.2026)
Путин оценил количество подготовленных в России вьетнамских специалистов

Путин назвал подготовленных в России специалистов для Вьетнама армией друзей

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов.
  • Российский президент провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов - целую армию друзей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на саммите Россия-АСЕАН в Казани провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом. В ходе встречи Путин отметил, что в двухсторонних отношениях с Вьетнамом особое место играет, в том числе, образование.
Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг выступает на открытии делового форума Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Вьетнам готов работать с Россией и АСЕАН в области бизнеса, заявил премьер
17 июня, 11:28
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"Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов, это целая армия друзей в России, мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться", - сказал глава государства.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин назвал Вьетнам надежным союзником
Вчера, 16:11
 
РоссияВьетнамКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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