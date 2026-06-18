Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга за участие в саммите Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Вьетнама за участие в саммите Россия-АСЕАН.
"Я очень рад еще раз поприветствовать Вас, уважаемый товарищ Ле Минь Хынг, и поблагодарить за деятельное участие в проведении саммита, посвященного 35-летию отношений Россия и АСЕАН", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что саммит прошел содержательно. Он позволил не только подчеркнуть важную конструктивную роль стратегического партнерства России и АСЕАН, но и наметить конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы, отметил Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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