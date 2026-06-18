Путин оценил итоги работы России и стран АСЕАН на саммите в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что России и странам АСЕАН удалось продуктивно поработать на саммите в Казани.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. России и странам АСЕАН удалось продуктивно поработать на саммите в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
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"Нам действительно удалось хорошо и продуктивно работать", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.