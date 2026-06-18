Путин рассказал о взаимной торговле России и Вьетнама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос почти на 6% за прошлый год, превысив 6 миллиардов долларов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взаимная торговля России и Вьетнама продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошлый год товарооборот (между РФ и Вьетнамом - ред.) вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 миллиардов долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.