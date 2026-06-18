Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Президент России заявил о близких позициях России и Вьетнама по актуальным международным проблемам и конструктивном взаимодействии в ООН и БРИКС.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал близкими позиции России и Вьетнама по международным проблемам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.