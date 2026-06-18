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Путин заявил о росте числа россиян, посетивших курорты в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 18.06.2026
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16:19 18.06.2026 (обновлено: 16:24 18.06.2026)
Путин заявил о росте числа россиян, посетивших курорты в Юго-Восточной Азии

Путин: число россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, выросло на 37%

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число россиян, которые посетили курорты стран Юго-Восточной Азии, в 2025 году увеличилось на 37%, заявил Владимир Путин.
  • Число туристов из Юго-Восточной Азии в Россию выросло на 34%, отметил президент на саммите Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Число россиян, которые посетили курорты стран Юго-Восточной Азии, в 2025 году увеличилось на 37%, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
«
"В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%. Примерно на столько же выросло и число туристов из региона в нашу страну - на 34%. Мы, конечно, всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре и богатым народным традициям России", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Решетников рассказал, сколько россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году
17 июня, 12:18
 
Юго-Восточная АзияРоссияКазаньВладимир ПутинФердинанд МаркосСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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