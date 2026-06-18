Путин заявил о росте числа россиян, посетивших курорты в Юго-Восточной Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число россиян, которые посетили курорты стран Юго-Восточной Азии, в 2025 году увеличилось на 37%, заявил Владимир Путин.
- Число туристов из Юго-Восточной Азии в Россию выросло на 34%, отметил президент на саммите Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Число россиян, которые посетили курорты стран Юго-Восточной Азии, в 2025 году увеличилось на 37%, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
«
"В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%. Примерно на столько же выросло и число туристов из региона в нашу страну - на 34%. Мы, конечно, всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре и богатым народным традициям России", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.