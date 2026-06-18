Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Россия и Вьетнам поддерживают регулярный политический диалог и развивают торгово-экономические отношения, при этом взаимный товарооборот увеличился более чем на 5,7% в 2025 году.
- Возросло количество российских туристов во Вьетнам благодаря возобновлению прямых авиарейсов между Россией и Вьетнамом.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия-АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
Россия и Вьетнам поддерживают регулярный и интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Кроме того, развиваются и торгово-экономические отношения, сообщается в материалах Кремля к переговорам. В 2025 году взаимный товарооборот увеличился на более чем 5,7%, в том числе благодаря использованию возможностей Соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом.
Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Углубляется сотрудничество и в области использования атомной энергии в мирных целях с участием "Росатома". Продолжается выпуск российской автотехники на совместном автосборочном предприятии с участием Группы ГАЗ в Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны.
Благодаря возобновлению прямых регулярных и чартерных рейсов между городами России и Вьетнама рекордно возросло количество российских туристов в республику: в прошлом году ее посетили 690 тысяч человек. В 2026 году этот показатель продолжает расти.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.