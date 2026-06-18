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Путин провел переговоры с премьером Вьетнама - РИА Новости, 18.06.2026
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16:16 18.06.2026 (обновлено: 17:10 18.06.2026)
Путин провел переговоры с премьером Вьетнама

Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите в Казани

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
  • Россия и Вьетнам поддерживают регулярный политический диалог и развивают торгово-экономические отношения, при этом взаимный товарооборот увеличился более чем на 5,7% в 2025 году.
  • Возросло количество российских туристов во Вьетнам благодаря возобновлению прямых авиарейсов между Россией и Вьетнамом.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом на саммите Россия-АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Глава государства в четверг продолжает серию международных встреч. Накануне он провел переговоры с главами делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.
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Россия и Вьетнам поддерживают регулярный и интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Кроме того, развиваются и торгово-экономические отношения, сообщается в материалах Кремля к переговорам. В 2025 году взаимный товарооборот увеличился на более чем 5,7%, в том числе благодаря использованию возможностей Соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом.
Стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран является топливно-энергетический комплекс. Углубляется сотрудничество и в области использования атомной энергии в мирных целях с участием "Росатома". Продолжается выпуск российской автотехники на совместном автосборочном предприятии с участием Группы ГАЗ в Дананге. Часть его продукции экспортируется в соседние страны.
Благодаря возобновлению прямых регулярных и чартерных рейсов между городами России и Вьетнама рекордно возросло количество российских туристов в республику: в прошлом году ее посетили 690 тысяч человек. В 2026 году этот показатель продолжает расти.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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РоссияВьетнамФилиппиныВладимир ПутинЕвразийский экономический союзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Группа ГАЗСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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