Путин прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что подписание меморандума между США и Ираном может лечь в основу будущих договоренностей.
- В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что подписание меморандума между США и Ираном может лечь в основу будущих договоренностей.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Тот факт, что документ подписан главами государств, господином (Дональдом - ред.) Трампом и господином (Масудом - ред.) Пезешкианом, дает основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет в основу будущих договоренностей", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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