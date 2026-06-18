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Путин прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
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15:15 18.06.2026 (обновлено: 16:13 18.06.2026)
Путин прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном

Путин: меморандум между США и Ираном может лечь в основу будущих договоренностей

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что подписание меморандума между США и Ираном может лечь в основу будущих договоренностей.
  • В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что подписание меморандума между США и Ираном может лечь в основу будущих договоренностей.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
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"Тот факт, что документ подписан главами государств, господином (Дональдом - ред.) Трампом и господином (Масудом - ред.) Пезешкианом, дает основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет в основу будущих договоренностей", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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