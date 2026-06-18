Саммит Россия — АСЕАН прошел содержательно, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что саммит Россия — АСЕАН в Казани прошел весьма содержательно.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Саммит Россия - АСЕАН в Казани прошел весьма содержательно, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю, что саммит прошел весьма содержательно", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.