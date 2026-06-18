Саммит Россия — АСЕАН прошел в дружеской атмосфере, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит Россия — АСЕАН в Казани прошел в дружеской и деловой атмосфере.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Саммит Россия-АСЕАН в Казани прошел в дружеской и деловой атмосфере, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере", - отметил Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.