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Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй - РИА Новости, 18.06.2026
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16:08 18.06.2026
Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

Путин и Маркос поздравили россиян с наступающим праздником Сабантуй

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.
  • Президенты России и Филиппин выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим", - отметил Путин.
Глава государства также пригласил участников саммита задержаться на пару дней в РФ, чтобы посмотреть программу праздника.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Подготовка к саммиту Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Гостей саммита Россия — АСЕАН встречают баннерами на трех языках
16 июня, 16:28
 
РоссияКазаньФилиппиныВладимир ПутинФердинанд МаркосСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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