Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.
- Президенты России и Филиппин выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
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"Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим", - отметил Путин.
Глава государства также пригласил участников саммита задержаться на пару дней в РФ, чтобы посмотреть программу праздника.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.