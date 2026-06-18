Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.

Президенты России и Филиппин выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй.

« "Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья .... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим", - отметил Путин.

Глава государства также пригласил участников саммита задержаться на пару дней в РФ, чтобы посмотреть программу праздника.

В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.