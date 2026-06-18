Путин рассчитывает, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выразил надежду, что обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется.
- Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется и это благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
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"Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках", - сказала Путин в ходе заявлений.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55