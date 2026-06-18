Путин передал наилучшие пожелания президенту Лаоса

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"Признательны ему за этот жест солидарности, как и за направление в прошлом году на парад в ознаменование 80-летия Великой Победы расчета народной армии Лаоса. Я получил его поздравления по случаю Дня России. И, пожалуйста, передайте ему самые искренние слова благодарности за послание и наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе встречи.