Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту.
- Российский президен отметил участие Сисулита в праздновании Дня Победы в России и выразил благодарность за это.
- В Казани проходит юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал наилучшие пожелания президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту.
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"Признательны ему за этот жест солидарности, как и за направление в прошлом году на парад в ознаменование 80-летия Великой Победы расчета народной армии Лаоса. Я получил его поздравления по случаю Дня России. И, пожалуйста, передайте ему самые искренние слова благодарности за послание и наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства также подчеркнул, что Россия высоко ценит отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учете интересов друг друга.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
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