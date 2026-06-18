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Россия и АСЕАН продолжат сотрудничать в кибербезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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15:38 18.06.2026
Россия и АСЕАН продолжат сотрудничать в кибербезопасности, заявил Путин

Путин: Россия и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и страны АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности, заявил Владимир Путин.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и коммуникационных систем", - сказал российский лидер в ходе заявления по итогам саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия-АСЕАН состоялся 17 июня на полях саммита. РИА Новости - информационный партнер форума.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
В миреРоссияКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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