Россия и АСЕАН продолжат сотрудничать в кибербезопасности, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и страны АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности, заявил Владимир Путин.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности, заявил президент России Владимир Путин.
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"Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и коммуникационных систем", - сказал российский лидер в ходе заявления по итогам саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия-АСЕАН состоялся 17 июня на полях саммита. РИА Новости - информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55