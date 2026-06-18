Путин провел переговоры с премьером Лаоса на саммите Россия — АСЕАН

Как сообщается в материалах Кремля к переговорам, в ходе встречи лидеры планируют обсудить нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества в практических областях. Между странами динамично развиваются торгово-экономические отношения. В 2025 году товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и составил 47 миллионов долларов.