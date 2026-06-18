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Путин провел переговоры с премьером Лаоса на саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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15:36 18.06.2026
Путин провел переговоры с премьером Лаоса на саммите Россия — АСЕАН

Путин провел переговоры с Сипхандоном на саммите Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел переговоры с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
  • В 2025 году товарооборот между Россией и Лаосом вырос на 96,9 % по сравнению с 2024 годом и составил 47 миллионов долларов.
  • Лаос поддерживает большинство российских инициатив в Генассамблее ООН и не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжил серию международных встреч на саммите Россия-АСЕАН в Казани переговорами с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Глава государства в четверг продолжает серию международных встреч. Накануне он провел переговоры с главами делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.
Как сообщается в материалах Кремля к переговорам, в ходе встречи лидеры планируют обсудить нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества в практических областях. Между странами динамично развиваются торгово-экономические отношения. В 2025 году товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и составил 47 миллионов долларов.
Лаос поддерживает большинство российских инициатив в Генассамблее ООН, не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции России и Лаоса по актуальным вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Россия эффективно взаимодействует с Лаосом в рамках ведущих международных и региональных форматов, в том числе стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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В миреРоссияЛаосФилиппиныГенеральная Ассамблея ООНООНАссоциация государств Юго-Восточной АзииСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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