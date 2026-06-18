Путин провел переговоры с премьером Лаоса на саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел переговоры с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- В 2025 году товарооборот между Россией и Лаосом вырос на 96,9 % по сравнению с 2024 годом и составил 47 миллионов долларов.
- Лаос поддерживает большинство российских инициатив в Генассамблее ООН и не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжил серию международных встреч на саммите Россия-АСЕАН в Казани переговорами с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщается в материалах Кремля к переговорам, в ходе встречи лидеры планируют обсудить нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества в практических областях. Между странами динамично развиваются торгово-экономические отношения. В 2025 году товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и составил 47 миллионов долларов.
Лаос поддерживает большинство российских инициатив в Генассамблее ООН, не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции России и Лаоса по актуальным вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Россия эффективно взаимодействует с Лаосом в рамках ведущих международных и региональных форматов, в том числе стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
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