Путин отметил работу по сотрудничеству АСЕАН с ЕАЭС и ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия продолжит содействовать эффективной кооперации государств на Евразийском континенте в рамках АСЕАН, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
- Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит всемерно содействовать эффективной кооперации государств на Евразийском континенте в рамках таких организаций, как АСЕАН, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
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"Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане - по формированию во всем Евразийском регионе надежной, открытой, всеобъемлющей системы безопасности и многопланового взаимодействия, по сопряжению различных интеграционных процессов на континенте, происходящих в рамках таких объединений, как АСЕАН, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества", - сообщил президент РФ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55