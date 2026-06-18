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Прямое авиасообщение с АСЕАН способствует росту туризма, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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Туризм
 
15:27 18.06.2026
Прямое авиасообщение с АСЕАН способствует росту туризма, заявил Путин

Путин: прямое авиасообщение между РФ и странами АСЕАН способствует росту туризма

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что прямое авиасообщение между России и странами АСЕАН способствует росту туризма.
  • Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Прямое авиасообщение между РФ и странами АСЕАН способствует росту туризма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в области туризме
17 июня, 18:35
 
ТуризмРоссияФилиппиныКазаньВладимир ПутинФердинанд МаркосСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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