Прямое авиасообщение с АСЕАН способствует росту туризма, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что прямое авиасообщение между России и странами АСЕАН способствует росту туризма.
- Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Прямое авиасообщение между РФ и странами АСЕАН способствует росту туризма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
«
"Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.