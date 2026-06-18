Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани

Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани

Путин поблагодарил Маркоса за совместную работу на саммите в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Путин отметил личный вклад Маркоса в организацию работы на саммите.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия - АСЕАН в Казани, выступая вместе с ним перед СМИ по итогам мероприятия.

"Еще раз всем большое спасибо, уважаемый господин президент, Вам, как председателю объединения на данный момент", - сказал Путин , обращаясь к Маркосу

Он отметил, что филиппинский лидер лично внес вклад в организацию сегодняшней работы на саммите.

"Мы с господином президентом были сопредседателями в ходе нашей сегодняшней совместной работы. И хочу отдельно вас поблагодарить за эту совместную работу в ходе сегодняшней нашей сессии", - подчеркнул российский лидер.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.