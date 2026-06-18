Путин поблагодарил Маркоса за совместную работу на саммите в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Путин отметил личный вклад Маркоса в организацию работы на саммите.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия - АСЕАН в Казани, выступая вместе с ним перед СМИ по итогам мероприятия.
Он отметил, что филиппинский лидер лично внес вклад в организацию сегодняшней работы на саммите.
"Мы с господином президентом были сопредседателями в ходе нашей сегодняшней совместной работы. И хочу отдельно вас поблагодарить за эту совместную работу в ходе сегодняшней нашей сессии", - подчеркнул российский лидер.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.