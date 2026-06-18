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Путин поблагодарил Маркоса за совместную работу на саммите в Казани - РИА Новости, 18.06.2026
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15:19 18.06.2026
Путин поблагодарил Маркоса за совместную работу на саммите в Казани

Путин поблагодарил Маркоса за совместную работу на саммите Россия-АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
  • Путин отметил личный вклад Маркоса в организацию работы на саммите.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Филиппин Фердинанда Маркоса за совместную работу на саммите Россия - АСЕАН в Казани, выступая вместе с ним перед СМИ по итогам мероприятия.
"Еще раз всем большое спасибо, уважаемый господин президент, Вам, как председателю объединения на данный момент", - сказал Путин, обращаясь к Маркосу.
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Он отметил, что филиппинский лидер лично внес вклад в организацию сегодняшней работы на саммите.
"Мы с господином президентом были сопредседателями в ходе нашей сегодняшней совместной работы. И хочу отдельно вас поблагодарить за эту совместную работу в ходе сегодняшней нашей сессии", - подчеркнул российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.
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