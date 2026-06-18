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Путин: в российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан стран АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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15:13 18.06.2026
Путин: в российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан стран АСЕАН

Путин: в российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан из стран АСЕАН

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан из стран АСЕАН.
  • Владимир Путин отметил, что Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. В российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан из стран АСЕАН, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров. В настоящее время в наших вузах получают образование, в том числе на бюджетной российской основе, порядка пяти тысяч граждан из государств региона", - сказал президент.
Путин также добавил, что весомый вклад в укрепление академических связей уже на протяжении более 15 лет вносит Центр АСЕАН при МГИМО.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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РоссияФилиппиныКазаньВладимир ПутинФердинанд МаркосМГИМОСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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