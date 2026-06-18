Путин: в российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан стран АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан из стран АСЕАН.
- Владимир Путин отметил, что Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. В российских вузах обучаются порядка пяти тысяч граждан из стран АСЕАН, сообщил президент России Владимир Путин.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров. В настоящее время в наших вузах получают образование, в том числе на бюджетной российской основе, порядка пяти тысяч граждан из государств региона", - сказал президент.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.