Россия и АСЕАН приветсвуют меморандум между США и Ираном, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном.
- По его словам, позиции стран АСЕАН по многим проблемам, включая ситуацию вокруг Ирана, близки и совпадают с позицией России.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
Как отметил глава российского государства, позиции стран АСЕАН по многим проблемам современного мира близки и совпадают.
"Это касается в частности ситуации вокруг Ирана. Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения", - сказал Путин.
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