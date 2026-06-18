Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Путин предложил нарастить экспорт в страны АСЕАН удобрений и лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Владимир Путин заявил, что Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарства.

Президент Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–19 июня.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия предлагает нарастить в государства АСЕАН экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты", - заявил глава государства.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.

В четверг российский лидер принял участие в двух заседаниях саммита. Также у Путина запланирована серия двусторонних встреч.