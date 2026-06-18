Россия и АСЕАН проводят курс на укрепление сотрудничества, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН проводят курс на укрепление международного сотрудничества.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН проводят курс на укрепление международного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
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"Россия и страны АСЕАН как суверенные, независимые и самостоятельные государства проводят курс на укрепление международного сотрудничества", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55