Россия и АСЕАН проводят курс на укрепление сотрудничества, заявил Путин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН проводят курс на укрепление международного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.